Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.



Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. İdmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, günü şut organizasyonları ve dar alanda çift kale maçla tamamladı.



ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma futbolcular ise salonda yenilenme çalışmaları yaptı.



Antrenmana tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Lubomir Satka, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat katılmadı.



Samsun ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.







