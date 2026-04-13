Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle kullanımı suçlarına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, toplam 383 gram uyuşturucu madde, 157 uyuşturucu içerikli hap, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 sıvı madde ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden B.K, A.C.K. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
A.K. ile M.E.Y. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
