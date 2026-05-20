Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Vezirköprü Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu tarafından özel konser programı düzenlendi.



Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.



Vezirköprü Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan koro, şef Sertan Turan yönetiminde sahne aldı. Koro ve solo performansların yer aldığı konser programında seslendirilen eserler, salondaki izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.



Kaymakam Kaya, Vezirköprü’de kültürel etkinliklerin devam ettiğini dile getirerek, "Vezirköprü’de nice etkinlikler, konserler yapıyoruz. Bu çerçevede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını böyle özel bir konserle kutlamak ayrı bir mutluluk. Gazi Paşa'nın ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.



Turan da 19 Mayıs ruhuna uygun bir program hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ruhuna yakışır şekilde, gençliğe yaraşır, geleceğe yürüyen bir anlayışı müzik aracılığıyla sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmadığınız siz değerli misafirlerimize teşekkür ederiz." dedi.





Konser sonunda Kaya, programdaki emeklerinden dolayı Turan'a plaket verdi.







