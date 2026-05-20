Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü'de Maarif Korosu'ndan "19 Mayıs"a özel konser

        Vezirköprü'de Maarif Korosu'ndan "19 Mayıs"a özel konser

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Vezirköprü Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu tarafından özel konser programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Vezirköprü'de Maarif Korosu'ndan "19 Mayıs"a özel konser

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Vezirköprü Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Korosu tarafından özel konser programı düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

        Vezirköprü Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan koro, şef Sertan Turan yönetiminde sahne aldı. Koro ve solo performansların yer aldığı konser programında seslendirilen eserler, salondaki izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.

        Kaymakam Kaya, Vezirköprü’de kültürel etkinliklerin devam ettiğini dile getirerek, "Vezirköprü’de nice etkinlikler, konserler yapıyoruz. Bu çerçevede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını böyle özel bir konserle kutlamak ayrı bir mutluluk. Gazi Paşa'nın ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

        Turan da 19 Mayıs ruhuna uygun bir program hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ruhuna yakışır şekilde, gençliğe yaraşır, geleceğe yürüyen bir anlayışı müzik aracılığıyla sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmadığınız siz değerli misafirlerimize teşekkür ederiz." dedi.


        Konser sonunda Kaya, programdaki emeklerinden dolayı Turan'a plaket verdi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Hasan ve Suat Uğurlu barajlarında kontrollü su tahliyesi sürüyor
        Hasan ve Suat Uğurlu barajlarında kontrollü su tahliyesi sürüyor
        Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Samsun'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın, derede ölü bulundu
        Samsun'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın, derede ölü bulundu
        Samsun polisi derede mahsur kalan yunusu kurtardı
        Samsun polisi derede mahsur kalan yunusu kurtardı
        Öğretmenlerden 19 Mayıs konseri
        Öğretmenlerden 19 Mayıs konseri
        Derede yaşam mücadelesi veren yunusu, polis kurtardı
        Derede yaşam mücadelesi veren yunusu, polis kurtardı