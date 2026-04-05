Ampute futbol karşılaşmasında kalp krizi geçiren antrenör Şanlıurfa'da toprağa verildi

Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe, memleketi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşmasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile dün Sakarya'da karşılaşan Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünün kalp krizi geçirerek ölen antrenörü Bebe'nin naaşı uçakla memleketine getirildi.



Bebe'nin cenazesi Hilvan İlçesine bağlı Saluca Mahallesi'ndeki Saluca Camisinde kılınan namazın ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, dün Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada ağırlamış, 1-1 berabere devam eden müsabakanın 17. dakikasında mola verildiği esnada hakemlere su ikram eden konuk takımın antrenörü Mustafa Bebe, bir anda yere yığılmıştı.





Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bebe, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

