Şanlıurfa Valiliğinden "Siverek'te okula saldırı" iddialarına ilişkin açıklama:
Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki bir ortaokula gelerek kendisini veli olarak tanıtan kişinin, şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı" şeklinde yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
