Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ve Siverek ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda Birecik ilçesinde yapılan operasyonlarda "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. yakalandı.



Siverek ilçesindeki operasyonda da "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

