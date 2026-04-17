Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ve Siverek ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Birecik ilçesinde yapılan operasyonlarda "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. yakalandı.

        Siverek ilçesindeki operasyonda da "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

