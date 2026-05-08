Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Avcılığı bırakıp kendini kuş gözlemciliğine adadı

        Avcılığı bırakıp kendini kuş gözlemciliğine adadı

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 15 yıl boyunca avcılıkla uğraşan Ahmet Demir, yaşadığı pişmanlık sonrasında kendini kuş gözlemciliğine adadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avcılığı bırakıp kendini kuş gözlemciliğine adadı

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 15 yıl boyunca avcılıkla uğraşan Ahmet Demir, yaşadığı pişmanlık sonrasında kendini kuş gözlemciliğine adadı.

        Kırsal Yeniakpanar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 55 yaşındaki Demir, yaklaşık 22 yıl önce avlandığı sırada yaşadığı pişmanlık sonrası kuş gözlemciliğine başladı.

        Türkiye'nin dört bir yanında kuşların izini süren Demir, 239'u Şanlıurfa'da olmak üzere 306 kuş türünü gözlemledi.

        Ahmet Demir, AA muhabirine, yaban hayatının devamlılığı için çaba sarf ettiğini söyledi.

        Yaklaşık 22 yıl önce kuş gözlemciliğine başladığını anlatan Demir, "2004 yılından önce avcıydım. 15 sene avcılık yaptım. Avcılık yapınca da iyi bir şey olmadığını düşündüm ve 2004'te avcılığı bıraktım. Kuş gözlemciliğine başladım. Daha sonra fotoğrafçılığa başladım." dedi.

        Kuş gözlemciliğinde huzur bulduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Yıllar önce avcılık yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Keşke onu yapmasaydık diyorum. O da Allah'ın yarattığı bir candır. Biz o canları kurşunlarla öldürüyorduk. Ama şu anda çok mutluyum. Fotoğraf çekiyorum, onları izliyorum, yuvalarını gözlüyorum. Yaz boyunca tepelerde su olmayınca haftada bir su tankerini doldurup o kaya oluklarını su dolduruyorum. Eylüle kadar. Eylül ayında artık yavrular tam uçmaya başladığında, suya yetişebilecek duruma geldiği zaman o suyu kesiyorum."

        - Kuş gözlemlemek isteyenlere rehberlik de yapıyor

        Demir, boş zamanlarını kuşlarla geçirdiğini dile getirerek, "Yarım saat zamanım olsa hemen dürbün ile fotoğraf makinemi alıp araziye çıkarım. O kuşları izlerim, takip ederim." ifadelerini kullandı.

        Kuş gözlemciliğinin mesafe tanımadığını belirten Demir, "Kuş gözlemciliği bazen günler, kilometrelerce yol sürüyor. Bir ara telefon geldi. Mersin Çamlıyayla'da balık baykuşu vardı. Buradan arabalarla gittik, Çamlıyayla'da çektik, geri döndük. Maliyetli şeyler yapıyoruz ama hoşumuza gidiyor, hobimiz oluyor. Avcılar gibi değil. Vurup poşete koyup eve getirmiyoruz. Onu orada özgürce bırakıp geliyoruz." dedi.

        Demir, kuşları gözlediğinde kendisini adeta "bilgisayara format atılmış gibi" hissettiğini kaydetti.

        Kuş gözlemlemek isteyenlere rehberlik de yaptığını anlatan Demir, "Yurt dışından ve Türkiye'den gelen misafirlerimiz var. Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep'te hangi tarihte, hangi kuşun nerede olacağını çok iyi biliyorum. O yüzden yurt dışından ve Türkiye'den gelen fotoğrafçılar benden randevu alıyor. Onları götürüp, orada o kuşların fotoğrafını çekip veya gözlemlerini yapıp geri getiriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Yeni asri mezarlıktaki yollar yenileniyor
        Yeni asri mezarlıktaki yollar yenileniyor
        Resmi belgede sahteciliğe 2 gözaltı
        Resmi belgede sahteciliğe 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Viranşehir'de aranan şahıs yakalandı
        Viranşehir'de aranan şahıs yakalandı
        Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
        Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama