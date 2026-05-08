Avcılığı bırakıp kendini kuş gözlemciliğine adadı

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 15 yıl boyunca avcılıkla uğraşan Ahmet Demir, yaşadığı pişmanlık sonrasında kendini kuş gözlemciliğine adadı.



Kırsal Yeniakpanar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 55 yaşındaki Demir, yaklaşık 22 yıl önce avlandığı sırada yaşadığı pişmanlık sonrası kuş gözlemciliğine başladı.



Türkiye'nin dört bir yanında kuşların izini süren Demir, 239'u Şanlıurfa'da olmak üzere 306 kuş türünü gözlemledi.



Ahmet Demir, AA muhabirine, yaban hayatının devamlılığı için çaba sarf ettiğini söyledi.



Yaklaşık 22 yıl önce kuş gözlemciliğine başladığını anlatan Demir, "2004 yılından önce avcıydım. 15 sene avcılık yaptım. Avcılık yapınca da iyi bir şey olmadığını düşündüm ve 2004'te avcılığı bıraktım. Kuş gözlemciliğine başladım. Daha sonra fotoğrafçılığa başladım." dedi.



Kuş gözlemciliğinde huzur bulduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:



"Yıllar önce avcılık yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Keşke onu yapmasaydık diyorum. O da Allah'ın yarattığı bir candır. Biz o canları kurşunlarla öldürüyorduk. Ama şu anda çok mutluyum. Fotoğraf çekiyorum, onları izliyorum, yuvalarını gözlüyorum. Yaz boyunca tepelerde su olmayınca haftada bir su tankerini doldurup o kaya oluklarını su dolduruyorum. Eylüle kadar. Eylül ayında artık yavrular tam uçmaya başladığında, suya yetişebilecek duruma geldiği zaman o suyu kesiyorum."



- Kuş gözlemlemek isteyenlere rehberlik de yapıyor



Demir, boş zamanlarını kuşlarla geçirdiğini dile getirerek, "Yarım saat zamanım olsa hemen dürbün ile fotoğraf makinemi alıp araziye çıkarım. O kuşları izlerim, takip ederim." ifadelerini kullandı.



Kuş gözlemciliğinin mesafe tanımadığını belirten Demir, "Kuş gözlemciliği bazen günler, kilometrelerce yol sürüyor. Bir ara telefon geldi. Mersin Çamlıyayla'da balık baykuşu vardı. Buradan arabalarla gittik, Çamlıyayla'da çektik, geri döndük. Maliyetli şeyler yapıyoruz ama hoşumuza gidiyor, hobimiz oluyor. Avcılar gibi değil. Vurup poşete koyup eve getirmiyoruz. Onu orada özgürce bırakıp geliyoruz." dedi.



Demir, kuşları gözlediğinde kendisini adeta "bilgisayara format atılmış gibi" hissettiğini kaydetti.



Kuş gözlemlemek isteyenlere rehberlik de yaptığını anlatan Demir, "Yurt dışından ve Türkiye'den gelen misafirlerimiz var. Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep'te hangi tarihte, hangi kuşun nerede olacağını çok iyi biliyorum. O yüzden yurt dışından ve Türkiye'den gelen fotoğrafçılar benden randevu alıyor. Onları götürüp, orada o kuşların fotoğrafını çekip veya gözlemlerini yapıp geri getiriyoruz." diye konuştu.

