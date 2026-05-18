        Şanlıurfa ve Gaziantep'te bayram tatilinde yoğunluk bekleniyor

        RAUF MALTAŞ / ADSIZ GÜNEBAKAN - Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Şanlıurfa ve Gaziantep'in tarihi ve doğal güzelliklerini görmek isteyenler için fırsat oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Tarihi mekanları, inanç turizmi değerleri ve zengin mutfağıyla öne çıkan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bayram tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin önemli rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

        İnanç, kültür ve gastronomi alanındaki değerleriyle her geçen gün daha fazla turist ağırlayan bölge, tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentleriyle ziyaretçilerine güzel bir tatil imkanı sunuyor.

        Yaz aylarının kavurucu sıcakları öncesine denk gelen bayram tatili, bölgeyi ziyaret etmek isteyenler için avantaj sağlıyor.

        UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan Şanlıurfa, en çok ziyaret edilen şehirler arasında yer alıyor.

        Gastronomisiyle öne çıkan Gaziantep ise tarihi ve turistik mekanlarıyla yoğun ilgi görüyor.

        - Şanlıurfa'da yoğun hareketlilik bekleniyor

        Şanlıurfa Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte bölgede turizm hareketliliğinin artacağını söyledi.

        Tatilin 9 güne çıkarılmasının sektörü olumlu etkilediğini belirten Çoban, "Ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Mayıs ayı bölgemizi gezmek için en uygun dönemlerden biri. Bayramın uzun olmasıyla birlikte Şanlıurfa ve Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu'da yoğunluk yaşanacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

        Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen de havaların ısınmasıyla bölgedeki turizm hareketliliğinin artacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bölgemizde önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz. Şu an rezervasyon doluluk oranları yüzde 35-40 seviyelerinde. Bu oranın bayram haftasında yüzde 80 ila 100'e ulaşmasını bekliyoruz."

        - Gaziantep'te otellerde doluluk oranı arttı

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç, Gaziantep'in gastronomi ve tarihi zenginliğiyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

        GAP turlarının genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yoğunlaştığını dile getiren Kılınç, "Bayram tatilinde otellerde doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Rezervasyonlar artmaya başladı, ulaşım ve konaklama sektöründe hareketlilik gözleniyor." diye konuştu.

        - Yabancı turist sayısında artış

        Kılınç, yabancı turist sayısında da artış yaşandığına işaret ederek, "Yakın zamanda Almanya'dan 17 seyahat acentesini Gaziantep'te ağırladık. Bu bölgeye turlar düzenlenmesi konusunda anlaşmalar yaptık. Çin ve Japonya ile de çalışmalar sürüyor. Bu ülkelerden de turist çekmeyi hedefliyoruz. Bölgemizde güvenlik ortamının iyileşmesiyle birlikte turizm hareketliliğinin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

        Turizm işletmecisi Mustafa Yılmaz ise yurt dışından gelen gurbetçilere yönelik turlar düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Almanya başta olmak üzere yurt dışından gelen vatandaşlarımıza bölgenin tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıtıyoruz. Bayram tatilinde oteller, restoranlar ve çarşı-pazarlarda yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Havaların ısınması ve tatilin 9 gün olması nedeniyle özellikle bu bölgede hareketliliğin artacağını öngörüyoruz."






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

