Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda ekiplerce yapılan Viranşehir ilçesindeki operasyonda, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve saklama" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. ile Haliliye ilçesinde çeşitli suçlardan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



