Şanlıurfa'da 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Şanlıurfa'da 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramalarda, 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
