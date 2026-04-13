Şanlıurfa'da 4 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O, "bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. ile "2313 sayılı kanuna aykırılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
