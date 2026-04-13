        Şanlıurfa'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O, "bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. ile "2313 sayılı kanuna aykırılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

