Şanlıurfa'da 6 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki araca operasyon düzenlendi. 6 kilo 800 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir zanlı tutuklandı, 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.