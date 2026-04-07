Şanlıurfa'da çizgili sırtlan yolda ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu.
Karşıyaka Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yolda hareketsiz halde bir vahşi hayvan olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.
Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğu belirlenen hayvanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.
