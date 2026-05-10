Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Siverek-Çermik kara yolunun Dağbaşı Mahallesi yakınlarında, İbrahim Halil Demirkan (19) idaresindeki 60 ZD 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlara çarparak takla attı. Kazada sürücü ile Yunus Emre Talmaç (18), Muhammed Yunus Salgut (18), Arslan Ali Karvar (17) ve Murat Can Çakmak (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.