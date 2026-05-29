Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilden düşen anne ve kızı yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilden düşen anne ile kızı yaralandı. B.D. yönetimindeki 06 GB 1856 plakalı otomobil, Güvenli Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken araçta bulunan 3 yaşındaki A.K. arka kapıyı açtı. Çocuğunun düşmesini engellemeye çalışan anne R.K. (39) de dengesini kaybederek kızıyla birlikte hareket halindeki araçtan yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve kızının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

