Şanlıurfa'da yol kenarındaki kayalara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 29.05.2026 - 10:00 Güncelleme:
Fethi K. (65) idaresindeki 63 HU 007 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
