Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi altına alındı. Hüseyin Kaçın (13), arkadaşlarıyla Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde Delik Deresi'ne girdi. Kaçın'ın bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Kaçın, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kaçın, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

