Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nde bağımlılar sanatla terapi ediliyor

MÜSLÜM ETGÜ - Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nce bağımlılıkla mücadele eden bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması amacıyla çeşitli sanat kursları düzenleniyor.





Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında destek sunan merkezde, haftada 2 gün atölyelerde gerçekleştirilen kurslara 10 bağımlı katılıyor.



Kursiyerler, rölyef, filografi, hat, mum sanatı, ahşap yakma ve obje boyama kursları gibi etkinliklerle hem yeteneklerini geliştiriyor hem de rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlıyor.



Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, AA muhabirine, bağımlılıkla ilgili mücadelede önleyici ve tedavi edici çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Bu yılın "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edildiğini ve bu kapsamda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) bağımlılara yönelik kurslar açtıklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:



"Haftanın 2 günü bu çalışmalarımız oluyor. Ücretsiz şekilde danışanlarımıza ayrı saatlerde, gönüllülerimize ayrı saatlerde yapıyoruz. Kursta önceliğimiz danışanlarımızdır. Amacımız bağımlıları toplumun içine katmak hem kültürel hem sanat anlayışı içinde rehabilite etmek. Tabii bununla birlikte gönüllülerimize yönelik de bu 5 kursumuz aktif. Buradaki gençlerimizi, çocuklarımızı, yetişkinleri çevrim içi ortamlardan, dört duvar arasından uzaklaştırarak, sanatla, kültürle buluşturmak istiyoruz. Amacımız sadece bilgilendirme seminerleri vermek değil, bilinçlendirme ile birlikte ihya etme yoluna gidiyoruz. Çünkü sanat, kültür, spor gençlerin ve çocukların çok ilgisini çeken alan. Bu alanda informal eğitimle çocuklara zararlı alışkanlıkları anlatıyoruz. Zararlı alışkanlıkların toplum üzerindeki, birey üzerindeki etkilerini anlatıyoruz."



Kurslara katılan danışanların mutluluklarına şahit olduklarını ifade eden Çiftçi, "Danışanlarımıza bu sosyal alanları açarken bir meslek icra etmelerine, bir beceri kazanmalarına, beceri ile birlikte bir rehabilite olmalarını sağlıyoruz. Danışanın eğer el becerisi varsa bunu geliştirip bir meslek de edinebilir." diye konuştu.

