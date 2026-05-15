Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nde bağımlılar sanatla terapi ediliyor

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nde bağımlılar sanatla terapi ediliyor

        MÜSLÜM ETGÜ - Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nce bağımlılıkla mücadele eden bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması amacıyla çeşitli sanat kursları düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nde bağımlılar sanatla terapi ediliyor

        MÜSLÜM ETGÜ - Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nce bağımlılıkla mücadele eden bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması amacıyla çeşitli sanat kursları düzenleniyor.


        Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında destek sunan merkezde, haftada 2 gün atölyelerde gerçekleştirilen kurslara 10 bağımlı katılıyor.

        Kursiyerler, rölyef, filografi, hat, mum sanatı, ahşap yakma ve obje boyama kursları gibi etkinliklerle hem yeteneklerini geliştiriyor hem de rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlıyor.

        Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, AA muhabirine, bağımlılıkla ilgili mücadelede önleyici ve tedavi edici çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Bu yılın "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edildiğini ve bu kapsamda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) bağımlılara yönelik kurslar açtıklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Haftanın 2 günü bu çalışmalarımız oluyor. Ücretsiz şekilde danışanlarımıza ayrı saatlerde, gönüllülerimize ayrı saatlerde yapıyoruz. Kursta önceliğimiz danışanlarımızdır. Amacımız bağımlıları toplumun içine katmak hem kültürel hem sanat anlayışı içinde rehabilite etmek. Tabii bununla birlikte gönüllülerimize yönelik de bu 5 kursumuz aktif. Buradaki gençlerimizi, çocuklarımızı, yetişkinleri çevrim içi ortamlardan, dört duvar arasından uzaklaştırarak, sanatla, kültürle buluşturmak istiyoruz. Amacımız sadece bilgilendirme seminerleri vermek değil, bilinçlendirme ile birlikte ihya etme yoluna gidiyoruz. Çünkü sanat, kültür, spor gençlerin ve çocukların çok ilgisini çeken alan. Bu alanda informal eğitimle çocuklara zararlı alışkanlıkları anlatıyoruz. Zararlı alışkanlıkların toplum üzerindeki, birey üzerindeki etkilerini anlatıyoruz."

        Kurslara katılan danışanların mutluluklarına şahit olduklarını ifade eden Çiftçi, "Danışanlarımıza bu sosyal alanları açarken bir meslek icra etmelerine, bir beceri kazanmalarına, beceri ile birlikte bir rehabilite olmalarını sağlıyoruz. Danışanın eğer el becerisi varsa bunu geliştirip bir meslek de edinebilir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi

        Benzer Haberler

        Viranşehir'deki kan davası yeniden alevlendi Bir haftada 2 ev kundaklandı
        Viranşehir'deki kan davası yeniden alevlendi Bir haftada 2 ev kundaklandı
        Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim
        Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim
        Şanlıurfa'da çiftçilere trafik güvenliği semineri verildi
        Şanlıurfa'da çiftçilere trafik güvenliği semineri verildi
        Şanlıurfa'da 400 bine yakın çocuk yüzmeyi öğrendi
        Şanlıurfa'da 400 bine yakın çocuk yüzmeyi öğrendi
        Bayrak tartışması organizasyonu iptal ettirdi DEM Partili Ceylanpınar Beled...
        Bayrak tartışması organizasyonu iptal ettirdi DEM Partili Ceylanpınar Beled...
        Şanlıurfa'da "Türkiye'de Suyun Sürdürülebilir Geleceği Paneli" düzenlendi
        Şanlıurfa'da "Türkiye'de Suyun Sürdürülebilir Geleceği Paneli" düzenlendi