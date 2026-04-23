Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Yeşilay Şanlıurfa Şubesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.



Şubeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi bahçesinde gerçekleştirilen çocuk şenliğine 5 farklı okuldan öğrenciler katıldı.



Etkinlik kapsamında öğrenciler, şişme oyun parkuru, köpek ve palyaço gösterileri gibi hazırlanan çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlenme imkanı buldu.



Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi'nin de katıldığı etkinlikte, öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.



