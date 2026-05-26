Siirt'te çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.



İddiaya göre, ilçeye bağlı Dağdöşü köyünde "eve takılan güvenlik kamerasının açısı" nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

