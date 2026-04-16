        Siirt'te Gazzeli çocuklar için sessiz eylem düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 20:40 Güncelleme:
        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Siirt İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Sancaklar Ortaokulu önünde bir araya gelen grup, "Özgür Filistin, Özgür Çocuk" pankartı açtı.

        İHH Yetim Birimi Sorumlusu Zehra Arslan Erdal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Filistin'de yaşanan dramı hatırlatmak amacıyla kadın ve çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Erdal, şunları kaydetti:

        "İsrail bu saldırıları artık Filistin dışındaki ülkelere de taşıyor. Yakın zamanda İran'da bir okula atılan bombayla çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. Biz, İran'da yaşanan bu olayın Gazze'de yıllardır her gün yaşandığını hatırlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Hemen her gün onlarca çocuk hayatını kaybediyor. Bu zulmün sona ermesi için herkesin ses vermesini istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

