Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

        Siirt'te halk otobüsü şoförü Abdulhakim Ekinci, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 10:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyeye ait L-1 TOKİ-Sevgi Evleri hattında sefer yapan 56 AAL 943 plakalı otobüse, dün binen bir kadın, bir süre sonra fenalaştı.

        Kadının rahatsızlandığını fark eden yolcular, durumu otobüs şoförü Ekinci'ye bildirdi.

        Ekinci, diğer yolculara durumu bildirdikten sonra güzergah değiştirerek yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü.

        O anlar, halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

        Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
