Siirt'te otomobil ile kepçenin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Şeyh El Hazin Caddesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kepçe ile sürücüsü öğrenilemeyen 56 ABM 001 plakalı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.





Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.





Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.



Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

