Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, Baykan-Veyselkarani kara yolunda çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

