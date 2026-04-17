        A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre maçına hazır

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yarın İsviçre ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Giriş: 17.04.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Sinop Şehir Stadı'ndaki antrenmanda milli futbolcular pas ve taktik çalıştı.


        Antrenman öncesi basın toplantısında konuşan Kıragası, zorlu maçta en iyi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

        Maçlarda genel anlamda iyi mücadele örneği sergilediklerini vurgulayan Kıragası, "Gelişen, gelişmekte olan ve ülkesini en üst seviyede temsil etmeye çalışan bir takımız. Yarın da bu bilinçle sahaya çıkıp Sinop halkına, ülkemize, zor geçen süreçte, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin vefat ettiği bu süreçte galibiyet armağan etmek istiyoruz." dedi.

        Kaptan Ebru Topçu, İsviçre karşısında var güçleriyle mücadele ederek sahadan güzel sonuçla ayrılmak istediklerini dile getirdi.


        İsviçre ile oynadıkları ilk maçın kendileri adına biraz şanssız geçtiğini aktaran Topçu, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç farklı olabilirdi. Sinop halkına bize hissettirdikleri güzel duygular için teşekkür ediyoruz. Yarın onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Milli futbolcu ​Eda Karataş da maça motivasyonlarının yüksek olduğuna dikkati çekerek, iyi futbolla sahadan galip ayrılmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Ay-yıldızlıların antrenmanını Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

