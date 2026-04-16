Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre maçının hazırlıklarına başladı

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 18 Nisan'da İsviçre ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 19:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde maçın oynanacağı Sinop Şehir Stadı'ndaki antrenmanda milli futbolcular pas ve taktik çalışmaları yaptı.


        Kıragası, AA muhabirine, İsviçre ile deplasmanda oynadıkları ve 3-1 mağlup oldukları maçtan gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi.

        Sinop'taki ikinci maç öncesi takımda moralin yüksek olduğunu vurgulayan Kıragası, taraftarın da desteğiyle İsviçre karşısında sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını dile getirdi.

        Kıragası, oyuncularının ilk maçtaki mücadelesi ve taktik disiplininden memnun olduğunu ancak maçın son bölümünde atletik performans gücünün devreye girdiğini belirterek "Sinop şehrine ayak bastığımız andan itibaren öyle büyük ilgiyle karşılaştık, öyle kıymet ve değer veriyorlar ki bunun karşılığında mahcup olmak istemiyoruz. Her oyuncumuzun söylediği tek şey bu. Biz bu şehre mahcup olmamalıyız. Umarım İsviçre'ye karşı galibiyeti bu şehirde alırız." ifadelerini kullandı.

        Gruptaki ilk üç maçında 6 puan toplayarak lider İsviçre'nin ardında ikinci sırada yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Güneşte bahar gölgede kış
        Güneşte bahar gölgede kış
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta Geleneksel Okçuluk Sinop İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
        Boyabat'ta Geleneksel Okçuluk Sinop İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Sinop'ta öğrencilerle buluştu
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Sinop'ta öğrencilerle buluştu
        Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli, Sinop'ta...
        Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli, Sinop'ta...
        Sinop'ta araç tercihi değişiyor: Motosiklet zirvede
        Sinop'ta araç tercihi değişiyor: Motosiklet zirvede
        Sinop'ta öğrenciler okçulukta hünerlerini sergiledi
        Sinop'ta öğrenciler okçulukta hünerlerini sergiledi
        Erfelek'te kuşak sınavı heyecanı
        Erfelek'te kuşak sınavı heyecanı