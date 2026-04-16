        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Boyabat'ta Geleneksel Okçuluk Sinop İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

        Boyabat'ta Geleneksel Okçuluk Sinop İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Geleneksel Okçuluk Sinop İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

        Giriş: 16.04.2026 - 16:37
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Boyabat Daylı Stadı'nda yapılan müsabakalara 12 okuldan 32 sporcu katıldı.

        Minik erkekler, küçük erkekler, yıldız erkekler, gençler A erkekler, küçük kızlar, yıldız kızlar, gençler B kızlar ve gençler A kızlar kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara Kaymakamı Enver Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından kupa ve madalyaları verildi.

        Geleneksel Türk Okçuluğu Sinop İl Temsilcisi Murat Kanber, geleneksel Türk okçuluğunun yalnızca yay çekmek, hedef vurmak anlamı taşımadığını söyledi.

        Okçuluğun, sabır ve disiplin gerektiren önemli bir spor dalı olduğuna dikkati çeken Kanber, "Bu yol, emek isteyenlerin yoludur. Kısa değil, doğru yürüyenlerin yoludur. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, derece alan sporcularımıza katılacakları diğer müsabakalarda başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

