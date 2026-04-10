Boyabat'ta "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette Mini Futbol Turnuvası" düzenlendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette Mini Futbol Turnuvası" düzenlendi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Boyabat Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvada, takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti.



Turnuva sonunda Kaymakam Enver Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem tarafından derece alan takımlara kupaları takdim edildi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya katılım sağlayan sporculara teşekkür etti.



Sporun birleştirici gücünün hayatın her alanına yayılması dileğinde bulunan Erdem, şöyle konuştu:



"Bu organizasyon, dostluk, fair-play ve dayanışma ruhunu sahaya yansıtırken, aynı zamanda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladı. Gençlerimizde güvenli gelecek bilincinin oluşturulmasına, sporlarla hayatlarına sağlık ve hareket kazandırmalarına, sorumluluk sahibi bireyleri olmaları sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinliklerimiz devam edecektir. Bu vesile ile emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 181. yılını kutluyorum."

