Boyabat'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Haftası dolasıyla yürüyüş ve çelenk sunma programı düzenlendi.



15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi önünden başlayan ve Hükümet Konağı önünde sona eren yürüyüşe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.



Yürüyüş sonunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak, saygı duruşunda bulunuldu.



Erdem, burada yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası'nı hafta boyunca yapacakları etkinliklerle kutlamaya devam edeceklerini söyledi.



Kutlama tüm vatandaşları davet eden Erdem, "Gençlik Haftası etkinliklerimize gençlik yürüyüşü ile başladık. Hafta boyunca Şehir Stadı'nda gençlik ve spor festivali, bisiklet turu ve gençlik şöleni gibi etkinliklerimiz olacak. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir." dedi.







