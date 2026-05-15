        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Dünya birincisi karikatürist öğrenciler, çizimleriyle gururlandırıyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta farklı temalarda çizdikleri karikatürlerle katıldıkları yarışmalarda dünya birincilikleri elde eden öğrenciler, başarılarıyla çevrelerine örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi'nde görsel sanatlar öğretmeni ve ödüllü karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu'ndan karikatür çizimi eğitimi alan öğrenciler, bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda katıldıkları birçok yarışmada önemli dereceler elde etti.

        Özellikle katıldıkları farklı yarışmalarda dünya birincilikleriyle dikkatleri üzerine çeken öğrenciler, yeni başarılara imza atabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda çizdiği "su ve çevre" temalı karikatürle dünya birinciliğine layık görülen 9. sınıf öğrencisi Zeynep Rüya Çetin, AA muhabirine, karikatür çizimini öğrenme sürecinde hayal gücünün ilham verdiğini söyledi.

        Karikatürün temel amacının çizdikleri temalarla bir soruna dikkati çekmek olduğunu vurgulayan Çetin, bunu yapabilmek için de hayal gücüne ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

        İlkokul yıllarında resim yapmaya ilgi duyduğunu, Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi'ne gelişiyle birlikte karikatür çizimlerine başladığını belirten Çetin, "Başarının sırrı biraz çok çalışmaya, biraz da yaptığın işi sevmeye dayanıyor. Biz, burada severek resim yaptığımız için ve bunun üzerine çalıştığımız için güzel sonuçlar elde edebiliyoruz yani birisi sevdiği işe çok emek verirse ve çok çalışırsa eninde sonunda o başarıyı yakalayacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Bugüne kadar çok sayıda yarışmaya katıldığını ve önemli dereceler elde ettiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

        "Çok yarışmaya katıldım ama birkaç tane söyleyecek olursam, uzay turizmi, daha sonra güvenlik, deprem konulu birçok yarışmaya katıldım. Bunlardan çeşitli başarılar elde ettim. Su ve çevre konulu bir yarışmada dünya birincisi oldum. Gayet güzel bir deneyimdi. İlk yaptığım karikatürle Çin'de katıldığım yarışmada derece aldım. Daha sonra yaptığım bir karikatür, Portekiz'de sergilenmeye kabul edildi."

        - "Durmadan kendimizi geliştirmemiz gerekiyor"

        6. sınıf öğrencisi Defne Demirci de çalışmalarının meyvesini elde ettikleri başarılarla aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Öğretmenleri Aşkın Ayrancıoğlu'nun kendilerine bu yolda önemli katkılar sunduğunu belirten Demirci, "Ben de birçok yarışmaya katıldım ve ödüller aldım. Sergilerde ve sosyal medyada çok eserim yayımlandı. İtalya'da düzenlenen 'Barış ve Hoşgörü' konulu karikatür yarışmasında dünya birinciliği aldım. Hırvatistan, Sırbistan, Türkiye ve İtalya'da düzenlenen yarışmalarda birçok ödül sahibi oldum." diye konuştu.

        Başarının ilk adımının çok çalışmak olduğuna işaret eden Demirci, "Tabii ki de çok çalışmak gerekiyor. Durmadan kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kitaplar okumak, kendimizi geliştirebileceğimiz aktiviteler yapmak. Ayrıca bunları da istemek gerekiyor. İstemediğimiz sürece başarı elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

