Kadın futbolunda Türkiye-İsviçre maçına doğru

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kadın futbolunda 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile İsviçre arasında oynanacak maça ev sahipliği yapacak kentte tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 16:24 Güncelleme:
        ​Vali Özarslan, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak maç öncesi tüm paydaş kurumların katılımıyla koordineli hazırlık süreci yürüttüklerini söyledi.

        Maç günü güvenlik, ulaşım, enerji ve sağlık konularında herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmamak adına gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Özarslan, aynı gün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Sinop Şehir Stadı'nın da resmi açılışının yapılacağını aktardı.

        Sinop tarihi açısından çok önem arz eden bu özel günde farklı kurumlardan ​801 personelin görev alacağını belirten Özarslan, şöyle devam etti:

        "​Bu kadro içerisinde 49 ekip, motosikletli timler ve 188 özel güvenlik personeli de yer alacak.​ Güvenlik hizmetleri emniyet ve jandarma, sağlık hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü, stat içi düzen ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek. ​Maç günü oluşabilecek yoğunluğu yönetmek adına saat 15.00'ten itibaren bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Yine aynı gün bazı kamu kurumlarına ait binaların bahçeleri otopark olarak kullanılacak."

        Vali Özarslan, maç günü ayrıca şehrin farklı noktalarından stada gelecek vatandaşlar için ücretsiz ulaşım desteği de sağlanacağına dikkati çekerek, "Tüm hemşehrilerimi eşleriyle, çocuklarıyla bu tarihi ana tanıklık etmeye davet ediyorum. İnanıyorum ki Sinop'un ve 85 milyonun desteğiyle yeşil sahaların sultanları kızlarımız, en iyi mücadeleyi sergileyerek galip geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

