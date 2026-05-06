        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri "Köroğlu Destanı" Sinop'ta lise öğrencilerince tiyatro sahnesine taşındı

        Türk dünyasının ortak kültürel miraslarından "Köroğlu Destanı" Sinop'ta lise öğrencilerince tiyatro sahnesine taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Valilik tarafından gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz Projesi" kapsamında Türk destanları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

        Bu kapsamda, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Köroğlu Destanı" adlı tiyatro oyunu Sinop Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

        Öğrencilerce sahnelenen oyun izleyicilerin beğenisini kazandı.

        Vali Mustafa Özarslan, oyunun ardından gazetecilere, Köroğlu'nun Türk dünyasının ortak kültürel mirası olduğunu söyledi.

        Hayata geçirdikleri projeyle Sinop'ta, Türk destanları haftası yaşanmasına olanak sağladıklarını vurgulayan Özarslan, "Bu projede emeği geçenleri kutluyorum. Özellikle öğrencilerimizi ayrı tebrik ediyorum. Ortaya koydukları özel performanslarla bizleri gururlandırıyorlar." dedi.

        Özarslan, konuşmasının ardından oyunda rol alan öğrencileri tebrik ederek, çiçek takdim etti.

        Proje çerçevesinde "Deli Dumrul", "Yunus Emre", "Battal Gazi", "Sarı Saltuk Han" ve "Aslı ile Kerem" destanları da öğrencilerce sahneye taşınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

