Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yaman, çalışmalarını değerlendirdi

        Sinop İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, yaptıkları ve gelecek dönemde yürütecekleri çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Yaman, AA muhabirine, geçen kış sezonunun zorlu geçtiğini, bu süreçte altyapı çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.


        Geçen yıl 357 kilometre asfalt çalışması yapıldığına işaret eden Yaman, "Eksiklerimizi gidermek adına yaklaşık 70 personel alımı gerçekleştirdik. Ayrıca araç filomuzu da gençleştiriyoruz.1986 model araçlarımızı devreden çıkararak bünyemize yaklaşık 20 iş makinesi ve araç kattık. Asfaltlama çalışmalarında kapasitemizi artırmak için kombi araç sayımızı 2'den 4'e çıkardık." dedi.

        Atıl durumdaki kamu binalarının ve eski okulların ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Yaman, "Köy Yaşam Merkezleri Projesi büyük ilgi gördü. Sayın Valimizin ve ilgili birimlerin desteğiyle yürütülen projede 6 merkez tamamlandı. Bu merkezler köylülerin taziye, mevlit, nişan ve düğün gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak. Aynı zamanda köylere dönüşü teşvik eden birer konfor alanı olacak." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca kırsalda "Modern Atık Yönetimi Projesi"ni hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Yaman, "Çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında devrim niteliğinde bir adım attık. Nisan ayı itibarıyla Sinop'un tüm köylerinde çöp toplama hizmeti başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle temin edilen çöp konteynerleri ve kamyonları sayesinde vahşi depolama devri kapanacak ve dereler temiz kalacak." diye konuştu.

        Turizm şehri Sinop'un vizyonuna uygun olarak köylerdeki servis duraklarının yenileneceğini anlatan Yaman, "Çocuklarımızın beklediği, görüntü kirliliği oluşturan eski durakların yerine doğayla uyumlu 50 ahşap modern durak inşa edeceğiz. Ayrıca küresel su krizine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Yer altı kaynaklarımızı verimli kullanmak adına köylerimizin su altyapısını güçlendirecek projeler önceliğimiz olacak." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
