Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi
Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.
Etkinlik çerçevesinde Sakarya Caddesi'nden başlayan ve "Maarifin Kalbinde Çocuk" temasıyla düzenlenen kortej yürüyüşü Uğur Mumcu Meydanı’na sona erdi.
Kortejin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, burada öğrencilerin bayramını kutlayarak, programa katkı sunan öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.
