        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Türkeli'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde çevre bilincini artırmak ve orman yangınlarını önlemek amacıyla düzenlenen "Orman Benim" etkinliği kapsamında Yusuflu köyü piknik alanında çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Etkinliğe Kaymakamı Muhammet Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Kandemir, etkinlikle çevre temizliği ve doğa sevgisi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, vatandaşların ormanlık alanların korunması konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

        Belediye Başkanı Şahin ise temiz çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu vurgulayarak, doğayı korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar çevre temizliği yaparak yangına neden olabilecek cam ve benzeri atıkları topladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
