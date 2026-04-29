Cizre'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı törenle yapıldı.





Ahmet El Cezeri Ortaokulu'nda gerçekleştirilen fuarın açılışı Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından yapıldı.





Kaymakam Baycar, beraberindekilerle öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı 12 proje ile çeşitli el sanatlarının yer aldı sergiyi gezdi, projeler hakkında öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.





Sergilenen projelerin çok değerli ve önemli olduğunu ifade eden Baycar, TÜBİTAK Bilim Fuarlarının, öğrencilerin araştırma, sorgulama ve üretme yeteneklerini geliştirmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.



Baycar, şunları söyledi:



"Burada sergilenen her proje, yarının büyük buluşlarının birer provası niteliğindedir. Emeği geçen tüm okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve özellikle azimle çalışan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum."



