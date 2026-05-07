        Cizre'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Cizre'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, polis ekiplerince anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.

        Giriş: 07.05.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, polis ekiplerince anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.


        Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, trafik bilincini küçük yaşta aşılamak ve polislik mesleğini tanıtmak amacıyla okul ziyaretleri başlattı.

        Hafta kapsamında Nergis Anaokulu, İsmail Ebul-İz İlkokulu, Atatürk İlkokulu ile İstiklal İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde, çocuklarla bir araya gelen polis ekipleri trafik kuralları hakkında sunum yaptı.

        Programda, öğrencilere, yaya güvenliği, trafik ışıklarının anlamları, karşıdan karşıya güvenli geçiş yöntemleri ve emniyet kemeri kullanımının hayati önemi görsel ve uygulamalı olarak anlatıldı.


        Eğitimin ardından öğrenciler trafik kurallarıyla ilgili merak ettikleri konularda polislere sorular yöneltti.


        Trafik kültürünün yerleşmesi ve kaza risklerinin en aza indirgenmesi amacıyla yürütülen bu eğitimlerin, ilçe genelindeki diğer okullarda da hafta boyunca süreceği belirtildi.


        Ziyaretlerle toplumsal duyarlılığın artırılmasının da hedeflendiği ifade edildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

