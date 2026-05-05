Şırnak merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Şırnak ve Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, Şırnak ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında, örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.



Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

