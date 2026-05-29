Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

        Şırnak'ta bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde içerisinde altın ve para bulunan çanta sahibine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 12:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde içerisinde altın ve para bulunan çanta sahibine ulaştırıldı.


        Sur Mahallesi'ndeki Cizre Devlet Hastanesi mevkisinde yürüyen Abdulhak Balcak, kaldırımda sahipsiz bir çanta buldu.

        Çantayı kontrol eden Balcak, içerisinde yüklü miktarda altın ve nakit para olduğunu fark edince durumu Sur Mahallesi muhtarlığına bildirdi.

        Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan çanta, mahalle muhtarlığına teslim edildi.

        Mahalle muhtarlığının sosyal medya ve mahalle iletişim ağları üzerinden yaptığı duyuruların ardından çantanın sahibine ulaşıldı.

        Muhtarlığa gelen ve ismi açıklanmayan çanta sahibi, içerisindeki altın ve paranın eksiksiz olduğunu belirledikten sonra çantasını teslim aldı.

        Çanta sahibi, duyarlılığından dolayı Abdulhak Balcak'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaral...
        Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaral...
        Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Cizre'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybet...
        Cizre'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybet...
        Şırnak'ta iki aile arasında arazi kavgası: 5 yaralı
        Şırnak'ta iki aile arasında arazi kavgası: 5 yaralı
        Cizre'de duyarlı vatandaş bulduğu 1,5 milyon liralık çantayı sahibine tesli...
        Cizre'de duyarlı vatandaş bulduğu 1,5 milyon liralık çantayı sahibine tesli...
        Sağlık-Sen Şırnak Şubesi'nden sağlık çalışanlarına bayram sürprizi
        Sağlık-Sen Şırnak Şubesi'nden sağlık çalışanlarına bayram sürprizi