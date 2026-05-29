Şırnak'ta bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde içerisinde altın ve para bulunan çanta sahibine ulaştırıldı.





Sur Mahallesi'ndeki Cizre Devlet Hastanesi mevkisinde yürüyen Abdulhak Balcak, kaldırımda sahipsiz bir çanta buldu.



Çantayı kontrol eden Balcak, içerisinde yüklü miktarda altın ve nakit para olduğunu fark edince durumu Sur Mahallesi muhtarlığına bildirdi.



Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan çanta, mahalle muhtarlığına teslim edildi.



Mahalle muhtarlığının sosyal medya ve mahalle iletişim ağları üzerinden yaptığı duyuruların ardından çantanın sahibine ulaşıldı.



Muhtarlığa gelen ve ismi açıklanmayan çanta sahibi, içerisindeki altın ve paranın eksiksiz olduğunu belirledikten sonra çantasını teslim aldı.



Çanta sahibi, duyarlılığından dolayı Abdulhak Balcak'a teşekkür etti.

