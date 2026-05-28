Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2'si kadın 7 kişi yaralandı.
Ağaçyurdu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında başlayan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.T, A.Ö, A.T, K.T, H.E, S.E. ve F.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgada kullanılan 2 av tüfeğine el koydu.
Kavgaya karışan iki aileden 11 kişi gözaltına alındı.
