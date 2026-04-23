        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Yağmurca köyünde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.


        Kavgada, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Ömer Y, Ramazan Y. ve Nuri Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayda yer aldığı iddiasıyla şüpheli İbrahim Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
