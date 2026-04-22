AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Aksu, mesajında, 23 Nisan 1920'de aziz milletin iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kutlu bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün sadece bir ifade değil, bu toprakların değişmez istikameti olduğunu vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:



"Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın canı pahasına emanet ettiği bu kutlu mirasa sahip çıkmak, milli iradeyi her şart altında korumak ve Türkiye'yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktır. Güçlü Türkiye yürüyüşümüz, milletimizin desteği ve kararlılığıyla aynı azimle devam etmektedir. 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesi ise bu büyük davanın en anlamlı yönlerinden biridir. Çünkü biliyoruz ki yarının Türkiye'si, bugünün çocuklarının omuzlarında yükselecektir. İnancına ve değerlerine bağlı, özgüvenli, donanımlı ve büyük hedefleri olan bir nesil yetiştirmek en önemli sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın umutla güldüğü, hayallerini özgürce kurabildiği, güçlü ve lider bir Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Onlara bırakacağımız en büyük miras, bağımsız, güçlü ve söz sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

