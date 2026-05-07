Devlet THM Korosu, Sivas'ta "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirecek

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses ve saz sanatçıları "Gönül Türküleri" konseri verecek. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 8 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin sevilen türkülerini seslendirecek.

