Şarkışla Belediyesi otopark çalışması başlattı.



Şarkışla Belediyesi, ilçe merkezindeki otopark sorununu azaltmak için üç alanda 5 bin metrekarelik otopark çalışmasına başladı.



Belediye Başkanı Kasım Gültekin, vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sunmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Gül-Su çevresindeki atıl alanların otoparka dönüştürüldüğünü ifade eden Gültekin, ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığını belirtti.



Gültekin, yapılacak düzenleme ile çarşı merkezindeki araç yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini ve alternatif otopark alanları oluşturarak trafik akışını daha düzenli hale getireceklerini ifade etti.



