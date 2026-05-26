        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Kul'dan Kurban Bayramı mesajı

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Kul, mesajında, manevi dünyada müstesna bir yere sahip olan Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların, sevginin, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği günler olduğunu vurgulayan Kul, Kurban Bayramı'nın da yardımlaşma ve fedakarlık gibi yüce değerleri hatırlatarak toplumsal bağları kuvvetlendiren önemli bir manevi iklim sunduğunu ifade etti.


        Ancak ne yazık ki bugün coğrafyalarının farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, çatışmalar, insani dramlar ve acıların gönüllerini derinden yaraladığını belirten Kul, şunları kaydetti:


        "Temennimiz, bu mübarek bayramın başta mazlum coğrafyalar olmak üzere tüm insanlık için barışa, huzura, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasıdır. Bayramın getirdiği manevi atmosferin, kin ve ayrışmaların yerini anlayışa, merhamete ve ortak insanlık değerlerine bırakmasına katkı sunmasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın yardımlaşma kültürümüzü güçlendirmesini, ihtiyaç sahiplerine umut olmasını, gönüller arasında sevgi köprüleri kurmasını ve geleceğe dair umutlarımızı büyütmesini temenni ediyorum. Özellikle gençlerimizin, milli ve manevi değerlerine bağlı, paylaşmayı bilen, toplumsal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesinde bayramların taşıdığı anlamın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ailemiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

