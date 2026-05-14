Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas Devlet Tiyatrosu "Esas Misafir" adlı oyunu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu "Esas Misafir" adlı oyunu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu, "Esas Misafir" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 09:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Devlet Tiyatrosu "Esas Misafir" adlı oyunu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu, "Esas Misafir" adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

        Brent Askari'in kaleme aldığı, çevirmenliğini Burçin Eminoğlu'nun yaptığı, Birkan Görgün'ün yönettiği oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 16 Mayıs Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

        Oyunda, Bengisu Gürbüzer Doğru, Tolga Karasu, Çağatay Eker, Deniz İnci Yenilmez, İlayda Alakoç Ünel, Özgen Özgür Tekiner, Celal Can Tanrıveroğlu ve Hayal Ekici rol alıyor.

        Oyunun konusu özetle şöyle:

        "Greg ve eşi Emily, evlerinde Greg'in üniversiteden meslektaşı Profesör Stilton'ı ağırladıkları seçkin bir kokteyl daveti düzenler. Bu davet, Greg'in üniversitedeki akademik geleceği için kritik bir eşiktir çünkü Profesör Stilton'ın vereceği destek, kadro alması anlamına gelmektedir. Ancak gecenin düzeni, davetsiz gelen Greg'in kardeşi Dylan ile bozulur. Hayata karşı fazlasıyla rahat, patavatsız ve kontrolsüz olan Dylan'ın iyi niyetli müdahaleleri, Greg'in titizlikle kurduğu imajı adım adım yerle bir eder. Kısa süre sonra Emily'nin sınır tanımayan, paranoyak ve her durumu felaket senaryosuna dönüştüren kardeşi Margaret de eve dahil olur ve evdeki kaos geri dönülmez bir noktaya ulaşır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
        Sağanak ve fırtına alarmı! 39 il için sarı kod
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı
        İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı
        "5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı"
        "5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı"
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sivas'ta 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Firari hırsız Sivas'ta yakayı ele verdi
        Firari hırsız Sivas'ta yakayı ele verdi
        Sivas Ticaret Borsası Başkanı Karakaya'dan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sez...
        Sivas Ticaret Borsası Başkanı Karakaya'dan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sez...
        Sivas'ta cami kubbesine yuva yapan leylekler dronla görüntülendi
        Sivas'ta cami kubbesine yuva yapan leylekler dronla görüntülendi
        Sivas ile Giresun'un arasında yer alan 64 km'lik baraj dolup taştı
        Sivas ile Giresun'un arasında yer alan 64 km'lik baraj dolup taştı