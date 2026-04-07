Sivasspor, Boluspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, bugünkü antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.



Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



Özbelsan Sivasspor, Boluspor ile 9 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

