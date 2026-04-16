Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 14:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, burada yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim'in kalplerin şifası, yolları aydınlatan ilahi bir kandil olduğunu söyledi.

        Kur’an-ı Kerim'i okumanın, anlamanın gerçek kurtuluş olduğunu belirten Tutkun, şunları kaydetti:

        "Kur’an’ı güzel okumak sadece bir ses güzelliği değil, kalbin, ruhun ve niyetin güzelliğinin de bir yansımasıdır. Sevgili öğrenciler, sizler bugün burada sadece bir yarışmaya katılmıyorsunuz. Aynı zamanda Kur’an’la kurduğunuz gönül bağını bizlere gösteriyor, bu mukaddes emanete sahip çıktığınızı ilan ediyorsunuz. Din ve değerler alanı seçmeli dersleri, öğrencilerimizin sadece akademik değil, ahlaki ve manevi yönden de güçlü bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktadır."


        Yarışmada, kızlarda Sivas Fen Lisesi öğrencisi Aslı Nur Cücen birinci, Halis Gülle Anadolu Lisesi öğrencisi Ümmü Gülsüm Yalçın ikinci, Sivas Lisesi öğrencisi Meryem Aslı Biçer ise üçüncü oldu.

        Ortaokullar da ise birinciliği Özel İdare Ortaokulu Öğrencisi Ravza Kılıç, ikinciliği Danışment Ortaokulu Öğrencisi Eda Bilici, üçüncülüğü ise Gazipaşa Ortaokulu Öğrencisi Beyza Bide elde etti.


        Erkeklerde de Sivas Lisesi öğrencisi Mustafa Tekin birinci, Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ukkaşe Yiğit Yağmur ikinci, Safa Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem Argut üçüncü oldu.


        Ortaokullarda ise birinciliği Özel Safa Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Emren, ikinciliği Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Yunus Emir Korkmaz, üçüncülüğü Özel İdare Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Abak elde etti.


        Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

