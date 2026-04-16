        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'den son maça kadar mücadele mesajı:

        Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'den son maça kadar mücadele mesajı:

        Trendyol 1. Lig'de 50 puanla 9. sırada bulunan Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, play-off için son maça kadar mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'den son maça kadar mücadele mesajı:

        Trendyol 1. Lig'de 50 puanla 9. sırada bulunan Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, play-off için son maça kadar mücadele edeceklerini söyledi.

        Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin sonuna geldiklerini, son 3 maça çıkacaklarını ve çok sıkıntılı bir pozisyondan çok iyi yere geldiklerini dile getirdi.

        Geldikleri noktada son hamleleri yapamadıklarını belirten Taşdemir, "Play-off'ta olma şansımız çok yüksekti ama maalesef beceremedik. Yarış devam ediyor, 3 maçımız kaldı. Bu 3 maçta da bizim için ne kadar gerekli olan puan varsa toplayıp, rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız." dedi.

        Taşdemir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına değinerek, "Ülkemizde çok üzücü şeyler oluyor. Özelikle çocuk olunca çok daha farklı oluyor. Hepimiz insanız, çok üzülüyoruz. İnşallah bunlar da en kısa sürede biter, bir daha yaşanmaz. Bu vesileyle hepimizin başı sağ olsun, bu olaylar hepimizin canını çok yaktı." ifadelerini kullandı.




        - "Ben buradayım"

        Bir gazetecinin, lig sonunda Sivasspor'da kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Buraya gelirken başkanımız ile görüşmelerde, bu sene elimizden geleni yapıp play-off'a girmeye çalışacağız, giremesek de önümüzdeki yıl şampiyon olacak bir takım kurmanın yollarını arayacağız diye fikir birlikteliği yaptık. Bu fikir birlikteliğimiz devam ediyor. Sadece kulüpler durdukları yerde yönetilmiyor, bunun için maddiyat gerekiyor, bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Bunu bizler de yönetimimiz de dışarıya yansıtmadık. Gerçekten oyuncularımızın da yaşadığı sıkıntılar var. Sezon sonunda tek hayalim ve hedefim Sivasspor'da şampiyonluk yaşamak. Yapabilirsek bu sene ama şansımız çok azaldı. Bu bir gerçek. Olmadı önümüzdeki sene elimizden ne geliyorsa yapıp şampiyon olmak. Bunun için buradayım ama hayat bu, yarın ne getireceği beli olmuyor. Belki istediğimiz takımı oluşturamama durumumuz olabilir ama şu anda bunları konuşmanın da yeri değil. Benim mukavelem devam ediyor. Önümüzdeki yıl büyük bir mutluluk ve keyifle Sivasspor camiasında olmak istiyorum. Eğer seneye sıkıntı yaşamayacağımız bir takım oluşturursak bunun için de gerçekçi olmak gerekiyor çünkü iyi paralar lazım. Eğer bunları doğru bir şekilde yapabilirsek, önümüzdeki yıl burada şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben buradayım, çok olumsuz bir durum olmadığı sürece de buradayım."

        Taşdemir, sakatlıklardan bu yıl çok fazla canlarının yandığını belirterek, "Charis Charisis bugün takımla birlikte antrenmana çıkacak. Manaj'ın ise sakatlığı tam geçmedi ama kendisi denemek istiyor. Sağlık kurulumuzun verdiği raporda bu çok zor, imkansız gözüküyor." dedi.




        - Antrenman

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top koruma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

        Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK arasındaki mücadele, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Sivasspor'dan 2 isim için sakatlık açıklaması
        Sivasspor'dan 2 isim için sakatlık açıklaması
        Sivasspor'da Rey Manaj idmanlara başladı
        Sivasspor'da Rey Manaj idmanlara başladı
        Yeni paralel tehlike, dijital oyunlar Dijital oyunlar ve sosyal medya zihin...
        Yeni paralel tehlike, dijital oyunlar Dijital oyunlar ve sosyal medya zihin...
        Sivas'ta okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
        Sivas'ta okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
        Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Sivas'ta trafik kazasında yaralanan futbolcunun tedavisi sürüyor
        Sivas'ta trafik kazasında yaralanan futbolcunun tedavisi sürüyor