        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Işığında Sivas Seramikleri Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Sivas ve çevresindeki yüzey araştırmalarından elde edilen seramik buluntularının bilimsel olarak analiz edildiği etkinlikte, şehrin tarih öncesi çağlardan Roma dönemine kadar uzanan üretim kültürü masaya yatırıldı.

        Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Laboratuvarı'nda düzenlenen çalıştayda, Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Filiz Ay Şafak, "Sivas Yüzey Araştırmalarından Erken Tunç Çağı Boyalı Seramik Örnekleri" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        Şafak, bölgedeki ilk yerleşimlerde görülen süsleme tekniklerini ve bu boyalı kapların Anadolu arkeolojisindeki önemini anlattı.

        Dr. Öğretim Üyesi Olcay Zengin Koşan ise "Sivas Yüzey Araştırmalarından Karaz Seramiği Örnekleri" üzerine yaptığı sunumda, Doğu Anadolu kökenli olan ve Sivas havzasında da sıkça rastlanan karakteristik siyah açkılı seramiklerin yayılım alanları hakkında bilgi verdi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Belgin Aksoy da "Havuz-Aslantaş Verileri Işığında Kangal Havzası Seramikleri" sunumuyla, Kangal bölgesinde yürütülen saha çalışmalarında elde edilen yeni verileri ve bu yerleşimlerin çevre kültürlerle olan bağlarını anlattı.

        Çalıştaya, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdener Pehlivan, Prof. Dr. Bora Uysal, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
